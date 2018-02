Vírus da gripe aviária se espalha na China

Até sábado, 06, quando um caso foi registrado em Pequim, todas as outras infecções haviam ocorrido nas cidades de Xangai e nas províncias de Zhejiang, Jiangsu e Anhui, no leste do país. Ao todo, 51 pessoas já foram infectadas e 11 morreram pela doença desde que as autoridades chinesas anunciaram há duas semanas a primeira ocorrência de infecção do vírus H7N9 em humanos.

Os especialistas temem que o vírus possa adquirir uma forma facilmente transmissível entre humanos, o que teria o potencial de causar uma pandemia. Mas a Organização Mundial da Saúde afirmou na semana passada que ainda não há evidências de transmissão do vírus da gripe aviária entre humanos.

As autoridades chinesas afirmaram que não sabem exatamente como o vírus está se espalhando, mas a principal possibilidade é de que ele esteja sendo transmitido de aves para humanos. A China informou que espera ter uma vacina contra o vírus pronta para uso em sete meses. As informações são da Dow Jones.