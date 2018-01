Vírus da gripe avícola é encontrado em suínos no Vietnã O vírus da influenza aviária, doença conhecida por gripe do frango, foi encontrado em suínos no Vietnã, informou hoje a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). "O vírus H5N1 foi encontrado em amostras de secreção nasal de suínos", disse Anton Rychener, representante da FAO em Hanoi. Ele não detalhou quantas amostras foram testadas e qual laboratório fez as análises. Amostras de sangue dos suínos contaminados também foram testadas, mas os resultados ainda não foram divulgados. As autoridades acreditam que a gripe é contraída através do contato direto com aves contaminadas. Alguns especialistas têm dito que é possível que o vírus seja transmitido de humanos para animais. Na Ásia é muito comum a criação de aves e suínos nas mesmas granjas, especialmente nas propriedades familiares. Especialistas consultados pela Dow Jones dizem que ainda é cedo para falar em destruição em massa de suínos, como está acontecendo com as aves. Os dez países asiáticos que detectaram a doença já destruíram mais de 50 milhões de aves desde o primeiro surto da doença. O governo do Vietnã confirmou hoje a morte de mais duas pessoas por contaminação pelo vírus da influenza aviária, conhecida como gripe do frango. Com isso, o total de mortes no país subiu para 13. As vítimas mais recentes, segundo o Instituto Pasteur e o Hospital de Doenças Tropicais, ambos na cidade de Ho Chi Minh, são uma menina de seis anos e um jovem de 24 anos. Mais duas pessoas permanecem hospitalizadas. A doença também matou 5 pessoas na Tailândia.