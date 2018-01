Vírus da gripe do frango mata 3 pessoas no Vietnã Três pessoas morreram no Vietnã contaminadas pelo vírus da gripe avícola. O chefe do Departamento de Medicina Preventiva do Ministério da Saúde, Trinh Quan Huan, disse que as três vítimas - duas crianças e um adulto - contraíram a estirpe mais letal do vírus, a H5N1, e faleceram entre 30 de julho e 3 de agosto. O Vietnã teve uma epidemia de gripe avícola no início deste ano, quando 16 pessoas morreram e mais de 50 milhões de aves tiveram de ser exterminadas. Depois de meses, a doença reapareceu e já obrigou a destruição de mais 50 mil aves.