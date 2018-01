Vírus da gripe do frango não é transmissível entre seres humanos Testes genéticos mostraram que a gripe do frango não é transmissível entre seres humanos, informou a Organização Mundial de Saúde. As investigações foram feitas depois que duas irmãs morreram no Vietnam, vítimas da doença, que teriam contraído de um irmão. Este seria o primeiro caso de transmissão entre seres humanos. A epidemia da gripe do frango espalhou-se por 10 países asiáticos, provocando a morte de 18 pessoas e obrigando o abate de dezenas de milhões de animais. Especialistas têm alertado para a possibilidade de uma eventual combinação entre o vírus da doença e outro com influência sobre os seres humanos poder criar uma variante ainda mais letal que se espalharia entre a população - dando origem a uma pandemia (epidemia de grandes proporções) de natureza global. As informações são da Agência Lusa.