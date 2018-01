Vírus do Afeganistão se propaga em hospital de Londres O ministério de Defesa de Londres informou hoje que o vírus trazido pelos fuzileiros navais britânicos que estiveram no Afeganistão se propagou para um importante hospital de Londres em que dezenas de pessoas já estão contaminadas. Pelo menos 90 pacientes e 33 funcionários do hospital de Whipps Cross em Londres contraíram o vírus infeccioso de Norvalk (NVL), que causa fortes dores estomacais, gastrite, diarréia e vômitos e os especialistas acreditam que o contágio se deve à chegada dos fuzileiros à Grã-Bretanha. Um porta-voz do hospital londrino indicou que devido à disseminação maciça do vírus foi preciso cancelar todas as cirurgias e transferir muitos pacientes para outros centros de emergência. O vírus, transmitido através do ar e do contato físico, pode matar bebês e pessoas com baixo nível de defesa, como idosos e doentes em estado grave. "Ainda não sabemos como o vírus entrou no hospital e iniciamos uma investigação completa para detectar as causas. Nunca antes havia ocorrido algo desta natureza no hospital", declarou Sue Warren, porta-voz da instituição. Ela acrescentou ainda que "aqueles que foram contaminados pelo vírus foram isolados em dependências especiais até que a situação esteja sob controle". O mesmo vírus foi detectado em 40 soldados britânicos que se encontravam no aeroporto afegão de Bagram, ao norte de Cabul, e precisaram retornar à Grã-Bretanha para tratamento médico.