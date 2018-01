Vírus do Nilo faz outra vítima fatal nos EUA O Vírus do Nilo fez mais uma vítima fatal hoje, a 11.ª, nos Estados Unidos, novamente em Lousiania, o Estado que mais tem sofrido com a doença. Segundo fontes sanitárias locais, a última vítima foi um homem de 78 anos de idade, a décima vítima de Luisiania. Outro ancião, de 67 anos, morreu há poucos dias em Illinois. A epidemia, segundo as previsões das autoridades sanitárias, já atacou centenas de pessoas e ameaça elevar o número de mortos nas próximas semanas. O Vírus do Nilo, transmitido por um mosquito, se manifestou nos Estados Unidos há três anos, mas nunca com tanta virulência como atualmente. Entre 1999 e 2001, a enfermidade matou 18 pessoas em todo o território norte-americano.