Vírus Ebola já matou 34 na região central da África O mortal vírus Ebola já fez mais cinco vítimas no Gabão, segundo a imprensa africana noticiou hoje, elevando para 34 o saldo de mortos pela doença em dois países centro-africanos. As novas mortes aconteceram na remota cidade de Mekambo, no nordeste do Gabão, segundo afirmou ao jornal estatal L´Union o ministro da Saúde Faustin Boukoubi . Um total de 26 pessoas foram infectadas no Gabão, incluindo 23 mortes, de acordo com as estatísticas da Organização Mundial da Saúde (OMS). Outros 22 casos suspeitos estavam sendo investigados. A República do Congo, que faz fronteira com o Gabão, confirmou 16 casos, incluindo 11 mortes, informou na quinta-feira a OMS.