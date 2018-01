Vírus H5N1 identificado em oca selvagem na China Foram identificados vírus H5N1 da gripe aviária em ocas selvagens na província de Qinghai, noroeste da China, anunciou na segunda-feira o Ministério da Agricultura em sua página na internet. A presença do vírus foi confirmada no sábado com testes locais em uma das aves encontradas mortas em 23 de abril em Gangcha, segundo a mesma fonte. O governo chinês anunciou na quinta-feira passada seu 18º caso humano de gripe de origem aviária, em uma mulher na província de Sichuan (sudoeste).