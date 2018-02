Vírus mata mais três pessoas na Arábia Saudita

O Ministério da Saúde disse que os três mortos estavam entre os 38 infectados na Arábia Saudita. Segundo o órgão, duas das três pessoas mortas neste domingo estavam sofrendo de doenças crônicas.

O novo vírus é da mesma família viral que provocou o surto de Sars, que matou cerca de 800 pessoas durante uma epidemia global em 2003. A agência de saúde da Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou que houve 51 casos do coronavírus desde setembro. Destes, 30 resultaram em morte, incluindo a de um francês, na última terça-feira. As informações são da Associated Press.