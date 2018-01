Vírus misterioso mata mais de cem na Índia Médicos e pesquisadores da área da saúde começaram a investigar um vírus misterioso que já matou cerca de cem crianças e deixou centenas doentes nos últimos dois meses no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia. As vítimas, na maioria menores de 12 anos, apresentam febre alta e a transmissão da doença, aparentemente, se dá através da picada de mosquitos. Até o momento, as autoridades indianas estão divididas. Alguns enxergam semelhanças com os casos de um tipo de encefalite que se desenvolve entre porcos e é transmitida aos humanos. A doença provoca febre, náuseas, paralisia e pode matar. Para outros, porém, não se trata de encefalite. "Ainda não conseguimos identificar o vírus", lamenta Ganshyam Singh, de Saharanpur, onde já morreram 60 crianças. Uttar Pradesh é o maior estado da Índia. Todo ano, a região registra centenas de mortes de crianças. Algumas autoridades indianas tentaram minimizar os casos recentes, dizendo que estas mortes são rotineiras.