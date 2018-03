Vírus "Sobig" espalha-se falsificando e-mails Um vírus de computador que atravessou o globo na semana passada voltou a atacar, em versão alterada, durante o fim de semana e continua afetando sistemas de correio eletrônico por todo o planeta. Os vírus tentam ludibriar os usuários de internet e convencê-los a abrir arquivos em anexo, ao gerarem mensagens de e-mail supostamente enviadas pela Microsoft Corp. O vírus "Sobig.C" aparece nas caixas de correio eletrônico com o suposto e-mail de Bill Gates, utilizando o endereço bill@microsoft.com, e em outras ocasiões faz com que a mensagem pareça vir de algum endereço presente no catálogo de e-mails da vítima. Já o vírus "Sobig.B" gera a mensagem com o endereço support@microsoft.com, levando o usuário a crer ter recebido uma mensagem do serviço de suporte técnico da empresa. No meio da tarde de hoje, o "Sobig.C" havia sido detectado em 96 países, de acordo com uma companhia que filtra serviços de correio eletrônico. Os dois vírus são uma versão alterada do "Sobig.A", detectado pela primeira vez em 9 de janeiro deste ano.