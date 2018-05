Visa, Mastercard e Paypal bloqueiam doações ao site O cerco financeiro ao WikiLeaks estreitou-se ontem com a decisão das empresas de cartões de crédito Visa e Mastercard de não aceitar doações para a organização. Nos últimos dias, o banco suíço PostFinance e o Paypal, serviço de pagamentos e transferências de dinheiro pela internet, bloquearam suas operações com o WikiLeaks. As iniciativas têm o objetivo de sufocar financeiramente o site fundado por Julian Assange, cuja sobrevivência depende de doações.