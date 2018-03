Visão de França e Rússia sobre Irã se aproxima, diz Sarkozy O presidente da França, Nicolas Sarkozy, disse na terça-feira que ele e o presidente russo, Vladimir Putin, aproximaram suas opiniões a respeito do programa nuclear iraniano, mas discordam a respeito das intenções de Teerã. "A respeito do Irã, tenho a impressão de que nossas posições se tornaram firmemente mais próximas", disse Sarkozy a jornalistas após encontrar Putin na residência presidencial de Novo-Ogaryovo, nos arredores de Moscou. "Há uma claríssima convergência de opiniões sobre a análise da condição da pesquisa nuclear iraniana", acrescentou. Ele não esclareceu até que ponto as opiniões de ambos se aproximaram. Afirmou que ambos concordam que o Irã tem potencial para adquirir armas nucleares, mas discordam sobre o desejo da República Islâmica nesse sentido. "Concordamos que eles podem. Temos uma pequena diferença sobre se eles querem", disse Sarkozy, em sua primeira visita à Rússia como presidente. Ele foi recebido por Putin em um jantar de trabalho na terça-feira. O Conselho de Segurança da ONU já impôs dois pacotes de sanções ao Irã por causa do seu programa nuclear, apesar de Teerã insistir no seu caráter exclusivamente pacífico. Putin viaja na semana que vem ao Irã. A Rússia já usou seu poder de veto no Conselho de Segurança para atenuar sanções prévias e afirma que novas medidas seriam contraproducentes. Em entrevista publicada na terça-feira por um jornal, Sarkozy disse que seu país vai defender o endurecimento das sanções.