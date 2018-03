Visita a museu revela caso de pedofilia A visita de um casal e de sua filha de sete anos a um museu de Jerusalém permitiu descobrir um caso de pedofilia. O jornal Yedioth Aharonot informa que, durante a visita ao museu, a filha do casal se deteve diante da estátua de um homem nu e, apontando o órgão sexual masculino, exclamou: "Olha, é como o do nosso vizinho!" Interrogada por seus pais, a menina contou que toda vez que ia visitar o filho pequeno do vizinho o pai de seu amiguinho a levava para o quarto, tirava sua roupa e a submetia a atos sexuais. O vizinho foi denunciado à polícia, que abriu inquérito.