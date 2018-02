Visita a refugiados encerra viagem do Papa à Turquia O Papa Francisco encerrou sua visita de três dias à Turquia neste domingo com uma celebração ao lado do líder mundial dos cristãos ortodoxos e um encontro com jovens refugiados que fugiram da Síria, Iraque e outras regiões de conflito. Cantos ecoaram na igreja ortodoxa de São Jorge enquanto o Patriarca Bartolomeu I cumprimentava Francisco pela liturgia, que marcou uma importante festa para a igreja ortodoxa.