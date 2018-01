Visita de Carter a Cuba gera reações da Casa Branca Claramente insatisfeita com o interesse que a visita do ex-presidente norte-americano Jimmy Carter a Cuba gerou na imprensa dos Estados Unidos, a Casa Branca procurou conter nesta segunda-feira (13) o impacto político da viagem sobre a contestada política norte-americana de isolamento do regime de Havana. Ari Fleischer, o porta-voz do presidente George W. Bush, pediu ao presidente cubano, Fidel Castro, que dê a seu povo o mesmo tratamento que reservou a Carter. O ex-líder dos EUA, que está em Cuba a convite pessoal de Castro, teve hoje uma primeira reunião com dissidentes do regime. Um militante da causa da democracia e dos direitos humanos, Carter fará um discurso ao vivo aos cubanos amanhã à noite. "Por que o presidente Castro não deixa o povo cubano viajar livremente?", perguntou Fleischer, em Chicago, onde acompanhava Bush numa viagem. "Por que ter um padrão para um visitante e ter outro, muito pior e mais repressivo, para seu próprio povo." A administração Bush, que têm vários expoentes da comunidade anticastrista em cargos chaves - a começar pelo secretário de Estado adjunto para a América Latina, o cubano-americano Otto Juan Reich-, não tentou barrar a missão de Carter. Porém fez vários gestos calculados para neutralizar seus efeitos e justificar seu empenho em apertar ainda mais o cerco econômico que os EUA mantém há 40 anos ao regime de Havana. No início da semana passada, o subsecretário de Estado para Controle de Armas, John Bolton, um dos radicais da administração, acusou Cuba de desenvolver armas biológicas. O próprio secretário de Estado, Colin Powell, descartou a alegação. Castro chamou Bolton de mentiroso e disse que a acusação foi politicamente motivada para conter o crescente apoio à normalização das relações com Cuba nos Estados Unidos. O governo de Havana afirmou que seu programa de engenharia genética e biotecnologia, que é um dos mais avançados da América Latina, está voltado apenas para fins pacíficos e à fabricação de remédios e vacinas vendidos a muitos países. Carter visitou hoje o Centro de Biotecnologia e Engenharia Genética, em Havana. Fleischer insistiu hoje na falta de liberdades cívicas em Cuba. "O povo cubano deveria ser livre para viajar para onde quiser, para falar o que quiser e para orar como quiser", afirmou o porta-voz. "O resto de Cuba deveria ser tão livre quanto deseja ser e é nisso que Fidel Castro deveria focalizar." Em contraste com a posição da Casa Branca, vozes importantes da oposição ao regime de Castro deixaram clara sua satisfação com a visita de Carter. "A situação mudará para melhor, mas não sei quando", disse Elizondo Sanchez, um ativista da causa dos direitos humanos com quem Castro teve um encontro de uma hora e quinze minutos hoje, acompanhado por Oswaldo Paya, líder de uma campanha que pede ao líder cubano para convocar um referendo sobre reformas democráticas. "Nem o presidente Castro nem nós esperamos um milagre dessa visita, mas ela terá um impacto positivo", disse Sanchez. Ele disse que não é otimista sobre as chances de um degelo entre Cuba e os EUA por causa da falta de vontade política em ambas as capitais.