Visita de Morsi acaba em confronto no sul do Egito A polícia lançou gás lacrimogêneo para dispersar milhares de partidários e oponentes do presidente Mohammed Morsi durante confrontos por causa de sua visita a uma cidade do sul do Egito. Morsi estava em Sohag neste sábado para lançar um projeto habitacional e um novo complexo educacional, quando milhares de manifestantes tentaram invadir o local onde ele se reunia com autoridades.