Visita de Rumsfeld irrita soldados americanos O secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, visitou as tropas americanas estacionadas na cidade natal do ex-presidente Saddam Hussein, Tikrit, no norte do Iraque, onde era evidente o mau humor de alguns dos militares. Soldados, ouvidos por jornalistas, disseram que, se tivessem oportunidade de falar com o secretário, cobrariam uma definição sobre quando terão baixa - Rumsfeld vem sendo criticado por ter enviado muito poucas tropas ao Iraque, e por mantê-las lá tempo demais. Rumsfeld chegou de surpresa ao Iraque na quinta-feira, desembarcando em Bagdá e seguindo hoje para o norte. Ele cancelou um discurso que faria às tropas em Tikrit por causa da agenda lotada, segundo assessores. O secretário foi recebido num complexo de lagos e mansões de um ex-palácio de Saddam, transformado em base das tropas. Os soldados haviam armado um palco onde o secretário iria discursar. Mas, em vez de fazer um pronunciamento, Rumsfeld agradeceu rapidamente aos soldados, depois de se reunir com os chefes militares.