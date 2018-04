Visita do chefe do Mossad aos EUA é revelada Em uma viagem secreta a Washington, o chefe do Mossad (serviço de inteligência de Israel), Tamir Pardo, encontrou-se no início da semana com autoridades dos EUA para discutir o programa nuclear do Irã. A informação foi revelada - aparentemente por acaso - em uma sessão da comissão de inteligência do Senado americano, transmitida ao vivo pela TV.