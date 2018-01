Visitantes caem em tanque de tubarões Adultos e crianças que visitavam ontem o Audobon Aquarium das Américas, em New Orleans, viveram momentos de pânico: eles caíram no tanque repleto de tubarões. "A ponte de aço em que estavam simplesmente desabou", comentou um funcionário do aquário, um dos mais famosos e visitados da região. Eles foram retirados rapidamente do tanque e levados a um hospital. Apenas uma menina apresentava escoriações leves. Segundo o funcionário, raramente essa ponte (usada para lançar alimentos aos peixes) é aberta ao público. Os tubarões, na maioria da espécie tigre, permaneceram imóveis durante toda a operação de resgate. "Felizmente,os peixes tinham sido fartamente alimentados momentos antes do acidente", explicou o funcionário. O tanque contém 1 milhão e meio de litros de água e abriga, além dos tubarões, tartarugas gigantes e raias-lixa. As autoridades policiais locais abriram um inquérito para determinar as causas do acidente.