Visivelmente debilitado, Papa celebra missa para 200 mil pessoas O papa João Paulo II celebrou hoje uma grande missa solene nos arredores de Bratislava, perante uma multidão de 200 mil fiéis, encerrando a visita de quatro dias à Eslováquia. Visivelmente debilitado e com as mãos tremendo devido ao mal de Parkinson, o papa realizou a missa durante três horas, mas não conseguiu completar a homilía e pediu a ajuda de um cardeal. Sob um sol escaldante, os 200 mil crentes reuniram-se no átrio da basílica de Petrzalka. Muitos poloneses viajaram para ver, talvez pela última vez, o antigo arcebispo de Cracóvia, cuja saúde é cada vez mais frágil. Muitos dos cristãos passaram a noite no local, acomodando-se em tendas ou em camas improvisadas. Durante a missa, o papa beatificou duas vítimas de perseguições comunistas, figuras heróicas da Igreja Católica local: o bispo Vasil Hopko (1904-1976) e a freira Zdenka Cecilia Schelingova (1916-1955). A religião foi reprimida durante o regime comunista (1948-1989). Ao longo da viagem que iniciou na quinta-feira, João Paulo II, de 83 anos, aparentou estar fatigado. Religiosos do Vaticano deixaram perceber, desde a partida de Roma, que a viagem à Eslováquia seria um teste para saber se o papa poderia fazer viagens no próximo ano. O porta-voz do Vaticano, Joaquín Navarro-Valls, garantiu que não existem obstáculos a uma nova viagem do papa, que tem quatro convites para o ano que vem, englobando França, Áustria, Suíça e Polônia. No entanto, alguns religiosos mais próximos a João Paulo II receiam que ele não possa mais viajar. Nos quatro dias de visita, João Paulo II visitou, além de Bratislava, as cidades de Trnava, Banska Bystrica e Roznava.