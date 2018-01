Vítima do canibal alemão não demonstrava que queria morrer Um engenheiro alemão assassinado por um canibal confesso nunca manifestou desejo de morrer, disse hoje o companheiro da vítima numa audiência sobre o homicídio, num tribunal estadual de Kessel. Quando o processo começou, em 3 de dezembro, o réu Armin Meiwes confessou com detalhes o assassinato, em sua própria casa de Bernd Juergen Brandes, de 43 anos, em março de 2001. Brandes viajou de Berlim a Kassel depois de responder a um anúncio na internet que buscava uma vítima disposta a ser "massacrada e devorada". Segundo um dos testemunhos do acusado, a vítima queria ser apunhalada até a morte depois de beber um sedativo para ficar inconsciente. No entanto, René Jasnik, de 27 anos, que namorava Brandes, declarou que "ele não pensava em se matar, nem tinha problemas aparentes". "Até hoje não posso explicar" a morte de Brandes, disse Jasnik. Ele afirmou que o casal era "muito feliz" e que planejava passar as férias junto no final daquele ano. No entanto, depois do desaparecimento de Brandes, Jasnik encontrou seu testamento, fechado em 3 de janeiro de 2001. Os promotores dizem que a morte foi motivada sexualmente e pediram que Meiwes fosse acusado de assassinato, apesar de concordarem que a vítima deu seu consentimento.