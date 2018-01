Vítimas da pneumonia asiática já são 400 A China anunciou nesta sexta-feira a morte de mais 11 pessoas por causa da Síndrome Respiratória Aguda Severa (Sars), a pneumonia asiática, elevando para 181 o número de mortes no país. Segundo o Ministério da Saúde chinês, 176 novos casos foram registrados. Todas as mortes aconteceram em Pequim. Hong Kong também anunciou a morte de mais oito pessoas. O país tem agora 170 vítimas da doença. Desde novembro do ano passado, quando o primeiro caso da pneumonia foi registrado na China, 404 pessoas morreram. Óbitos na maioria estão na China, Hong Kong, Cingapura, Canadá e Taiwain. Cerca de 5.800 pessoas estão infectadas com o vírus da Sars. Veja o índice de notícias sobre a pneumonia atípica