Vítimas de acidente de trem na Argentina foram identificadas

BUENOS AIRES - As 50 vítimas fatais do acidente ferroviário ocorrido ontem em Buenos Aires foram identificadas, informou o ministro de Planejamento, Julio De Vido.

Em entrevista coletiva, ele disse que o número de feridos foi de 703 e que o governo será o "querelante particular" diante da Justiça no caso que investigará a tragédia. Segundo ele, não existe proteção para a empresa Trens de Buenos Aires (TBA), que opera o serviço.

O secretário de Transportes argentino, Juan Pablo Schiavi, disse que irá auxiliar a Justiça para que possam ser determinadas as causas do acidente. Ainda não se sabe o motivo do ocorrido, mas acredita-se que o choque tenha sido causado pela falha dos freios da composição.

O acidente aconteceu nesta quarta-feira na estação Once, que é uma das mais importantes do país. Calcula-se que cerca de 500 mil pessoas passem por dia pelo local.