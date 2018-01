Vítimas de ataque a boate gay em Orlando foram atingidas por mais de 200 disparos

RLANDO, EUA - As 49 pessoas mortas no ataque a uma boate gay em Orlando, na Flórida, em julho receberam mais de 200 disparos de bala, de acordo com o relatório da perícia divulgado pela imprensa americana na segunda-feira, 8.

O relatório elaborado pelos especialistas forenses do condado de Orange, que fica em Orlando, revelou que as vítimas levaram mais de 200 tiros, sem contar os disparos que atingiram os 53 sobreviventes da tragédia na madrugada de 12 de junho na boate Pulse.

Segundo o jornal local "Orlando Sentinel", as 18 necropsias divulgadas na segunda mostram que todas as vítimas, à exceção de duas delas, morreram por disparos de armas de fogo, no pior ataque doméstico da história recente dos Estados Unidos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na sexta-feira, 5, o Instituto Médico Legal local já havia divulgado boletins das necropsias dos outros 31 mortos, incluindo o agressor Omar Mateen, de 29 anos, simpatizante do grupo Estado Islâmico.

Vinte vítimas receberam disparos na cabeça, descreveu ClickOrlando.com, filial local da rede de televisão CBS. Mateen levou oito disparos em um tiroteio com a Polícia, após três horas de negociações, de acordo com o informe de sexta-feira.

O órgão responsável pela perícia disse que divulgará nesta terça-feira um comunicado completo sobre todas as necropsias. / AFP