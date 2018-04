Vítimas de Baby Doc prestam queixas no Haiti Uma batalha jurídica em torno das responsabilidades do ex-ditador haitiano Jean-Claude "Baby Doc" Duvalier diante de graves acusações de violação dos direitos humanos começou ontem, após Baby Doc ter sido indiciado somente por crimes de corrupção e desvio de fundos na terça-feira. Pela primeira vez desde que chegou, o homem que aterrorizou o Haiti por 15 anos anunciou, por meio de seus advogados, que pretende ficar no país e "participar da vida política". Duvalier retornou a Porto Príncipe no domingo, encerrando 25 anos de exílio. A súbita aparição de Baby Doc ampliou a tensão no Haiti, um ano após o terremoto, uma epidemia de cólera e em meio a um conturbado processo eleitoral.