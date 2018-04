Vítimas de caminhão-bomba chegam a 63 no Iraque A explosão de um caminhão-bomba hoje perto de uma mesquita xiita no norte do Iraque matou ao menos 63 pessoas e feriu 200, informou a polícia. O ataque enfatizou os temores de mais violência, conforme se aproxima o prazo para retirada das tropas norte-americanas das áreas urbanas, que se encerra em 30 de junho. O ataque aconteceu no momento em que o primeiro-ministro do Iraque, Nouri Al-Maliki, insistia que as tropas serão retiradas dentro do prazo. Segundo ele, a retirada será uma "grande vitória" para a nação.