Vítimas de Fukushima exigem compensação

Donos de pequenos negócios e trabalhadores que foram obrigados a deixar suas residências e empregos por causa do vazamento de radiação da central nuclear de Fukushima, no Japão, foram ontem a Tóquio para exigir uma compensação imediata pelo prejuízo que tiveram depois do terremoto seguido de tsunami que devastou o país e danificou a usina, no dia 11 de março. "Não estou pedindo nada mais do que o meu direito", disse Ichijiro Ishikawa, de 69 anos. As vítimas entregaram uma carta com as exigências ao presidente da Tokyo Electric Company, responsável pelo complexo.