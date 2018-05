Vítimas de incêndio recebem indenização Centenas de pessoas lotaram ontem os bancos na Grécia para receber o auxílio prometido pelo governo às vítimas do incêndio que deixou 64 mortos no país. De acordo com o governo grego, 7,5 mil pessoas receberam uma ajuda imediata de US$ 4 mil. Ainda não há uma estimativa do custo dos danos. Ontem, um porta-voz dos bombeiros afirmou que o incêndio já está sob controle.