Vítimas do apartheid vão processar bancos Quatro famílias sul-africanas abriram um processo contra o Citigroup, a principal instituição financeira dos EUA, e também contra seus similares suíços UBS e Crédit Suisse, por apoiar o anterior regime racista do apartheid. Os advogados das vítimas esperam que centenas de milhares de pessoas se unam ao processo, que exige bilhões de dólares em indenização. A porta-voz do Crédit Suisse, Karin Rhomberg, disse que considera o processo sem fundamento e que a empresa não será responsabilizada pelos crimes do apartheid. O porta-voz do UBS, Michael Willi, negou-se a fazer comentários. O processo foi anunciado nesta segunda-feira, junto ao monumento a Hector Peteresen, na localidade de Soweto. Há 26 anos, Petersen, então com 12 anos, foi morto pela polícia do apartheid durante uma manifestação em que a polícia lançou gás lacrimogêneo e balas de borracha contra milhares de estudantes que realizavam um protesto. Uma foto de um homem correndo com o menino agonizante nos braços se transformou em um símbolo internacional contra as injustiças da segregação racial.