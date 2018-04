Vítimas em Acapulco foram mortas por cartel Sinaloa A polícia encontrou neste sábado os corpos de 15 homens assassinados, 14 deles decapitados, em uma rua perto de um shopping center em Acapulco, no Estado de Guerrero, no México. Segundo os policiais, sinais escritos à mão foram deixados com os corpos, uma característica comum dos cartéis de drogas do México. Os corpos foram achados em uma área não frequentada por turistas e as vítimas pareciam ter cerca de 20 anos.