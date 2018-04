Vítimas em acidente de avião nos EUA eram chinesas

As duas vítimas fatais do acidente do Boieng 777, da empresa aérea sul-coreana Asiana Airlines, neste sábado, no Aeroporto Internacional de São Francisco, nos Estados Unidos, eram estudantes chinesas, segundo informações da imprensa da China.

Ye Mengyuan e Wang Linjia, da Jiangshan Middle School, na China Oriental, morreram no acidente, de acordo com emissora estatal China Central Television, que citou um fax enviado pela companhia aérea para o governo da cidade de Jiangshan. Ambas tinham 16 anos.

Dos 291 passageiros a bordo, 141 eram chineses. Ao menos 70 eram estudantes e professores, que iriam participar de acampamentos de verão, segundo as autoridades da China.

O avião bateu e pegou fogo ao pousar no aeroporto, no sábado, forçando muitos a escaparem pelas saídas de emergência quando as chamas começaram a tomar conta do avião. Informações oficiais revelam que 182 pessoas estão em hospitais locais. As informações são da Associated Press