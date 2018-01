Vítimas serão lembradas em missas de sétimo dia Os sinos vão tocar amanhã em dezenas de igrejas da região de Madri. Os ataques terroristas do 11-M completam uma semana e as vítimas serão relembradas em missas de sétimo dia, encomendadas por familiares e amigos dos mortos ou por iniciativa dos padres e de associações. O município da Comunidade Autônoma de Madri mais chocado com a tragédia é Alcalá de Henares, de 180 mil habitantes, de onde partiram os trens em que ocorreram as explosões na manhã do dia 11: lá está prevista a celebração de uma missa em praça pública. O ato oficial do governo espanhol em homenagem póstuma às vítimas, entretanto, será na próxima semana, no dia 24. Com grande tradição católica, a Espanha lembra o 11-M com orações e a população de Madri continua acendendo velas junto das estações Atocha, Santa Eugenia e El Pozo del Tío Raimundo, locais dos ataques. O cardeal-arcebispo de Madri, d. Antonio María Rouco Varela, celebrou missa pelas vítimas na noite de terça-feira, na Catedral de La Almudena, e rezou pelo fim do terrorismo. O cardeal não é infalível. No fim de semana, ele embarcou no erro cometido pela maior parte da imprensa espanhola, que tinha aceitado a tese espalhada pelo primeiro-ministro José María Aznar de que os atos terroristas eram obra da organização separatista basca ETA, uma hipótese que ficou mais remota já no sábado, com a prisão de suspeitos marroquinos. Nos últimos dias, assim como fez o jornal El País, o cardeal decidiu corrigir as acusações e ficar à espera de um resultado mais concreto das investigações. Ele recebeu mensagens de apoio de todo o mundo, incluindo do atual cardeal-arcebispo de São Paulo, d. Claudio Hummes, e do cardeal e ex-arcepispo d. Paulo Evaristo Arns, que relembraram as ligações entre os católicos da Espanha e os do Brasil.