Vitória de Bush desaba em site de apostas As apostas na reeleição do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, estão despencando no site Tradesports, que registra apostas sobre eventos variados, como a campanha presidencial e modalidades esportivas. Os "contratos futuros" de reeleição de Bush caíram de 77 (antes da série de três debates) para 55 nesta quinta-feira. As apostas na eleição do democrata John Kerry subiram 2 pontos, para 45, de ontem para hoje. Segundo as pesquisas, Kerry venceu o primeiro debate, o segundo deu empate técnico e a enquete divulgada pela TV CNN quase uma hora após o fim do debate de quarta-feira indicou a vitória de Kerry por ampla margem: 52% a 39%. Foram ouvidas 511 pessoas.