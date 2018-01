Vitória de Chirac mascara situação do racismo na França A república está salva. Jacques Chirac foi eleito presidente com uma votação sem precedentes (80% dos votos. Nem mesmo Charles de Gaulle conseguiu esse feito). Seu oponente, o fascista Jean-Marie Le Pen, amealhou apenas 18% dos votos e foi fragorosamente derrotado. A França, a Europa e o mundo todo respiram agora aliviados. Os franceses, depois de uma demonstração de imbecilidade 15 dias atrás, tomaram jeito. Assim como São Jorge esmagou há tempos o dragão, os gentis franceses "deram uma surra" no dragão Le Pen. Foi uma vitória da tolerância. Le Pen, um indivíduo intolerante, cheio de ódio, xenófobo e racista, foi mandado de volta à estaca zero. O que a França quis dizer no domingo foi muito bonito: "Racismo aqui não tem vez!" Contudo, sabemos agora que há 18% de franceses racistas (o que é muito, mas não o bastante para pôr em perigo o país), ao passo que os anti-racistas e antixenófobos somam 80% da população. Que belo placar! A França voltou a ser o país dos "direitos humanos", do "respeito ao próximo". Infelizmente, essas belas certezas não passam de falsidades, já que pecam em dois aspectos. Em primeiro lugar, pecam no que se refere aos lepenistas. Não há dúvida de que grande parte dos partidários de Le Pen não gosta de negros, nem de árabes, nem de judeus, nem de belgas, dos habitantes de Mônaco, russos e muito menos de chineses. Todavia, seu voto em Le Pen não se justifica unicamente pelo racismo. Há vários outros motivos, como o desejo de que Le Pen acabe com a moeda única, o euro. Os demais motivos, e são muitos, não passam de gritos carregados de desespero. São lamentos de gente pobre, de pessoas sem rumo que a miséria tornou amargas. Certamente, em meio a esse rancor generalizado, tais indivíduos aproveitam para se vingar nos estrangeiros, porém o verdadeiro motivo de seu voto em Le Pen é simplesmente um pedido de socorro. Passemos agora ao segundo aspecto da questão, mais precisamente aos 80% que votaram a favor da República (socialistas e burgueses de direita, unidos em torno do nome de Chriac). Seriam esses 80% necessariamente anti-racistas? Receberiam eles de braços abertos os estrangeiros que aportam clandestinamente na Provença? Seus corações transbordariam de amor por aquelas pessoas "sem documentos", pelos negros que lotam nossas ruas, pelos árabes e suas numerosas proles, pelos judeus que controlam os bancos, pela imprensa, pela política, pela literatura, por tudo enfim, inclusive açougues que vendem cortes de carne kasher? Dá para acreditar que esses 80% querem muito tratar a pão-de-ló imigrantes de sotaque estranho, que olham as belas jovens francesas com olhos que, "perdão, madame, a senhora não faz idéia do tipo de brilho que há naqueles olhos". Ademais, eles fedem a cebola, a bode, a sujeira das mais encardidas, porque nunca tomam banho. "Caríssima madame, eles são uma imundície só, a senhora bem sabe disso! Veja suas mãos, que dirá então os pés!" A resposta, portanto, é "não". Não há na França 80% de anti-racistas. Basta examinar bem de perto os franceses para ver que o racismo continua intacto, firme, inabalável, que transborda de modo abundante dos limites do partido fascista de Le Pen, a Frente Nacional. No caso dos 80%, trata-se de um fascismo aveludado, mais elevado, benevolente, furtivo, fugidio, chique e burguês. Ele nada tem a ver com o racismo vulgar, visceral, grosseiro e impiedoso de Jean-Marie Le Pen. De uma certa forma, Le Pen tem o mérito da lealdade. Ele diz que sente repulsa por estrangeiros, sobretudo por árabes e judeus, e que, se pudesse, livraria a França dessas "raças inferiores", que as enviaria de volta ao "negrume" de onde saíram, seja a Argélia ou o Sri-Lanka. O racista mais refinado jamais diria coisas assim tão horripilantes. Ele dirá que ama os negros, que os considera muito divertidos. Eles cantam e dançam muito bem, mas não se pode "abrigar" na doce França de Voltaire e Victor Hugo toda a miséria do mundo. Os economistas chiques fornecem argumentos sérios, desprovidos de ódio: "É por causa dos imigrantes que a França tem tantos desempregados. É preciso enviá-los de volta a seus países sempre que estiverem em situação ilegal, mas de forma humana, "humanitária" até?. Afinal, eles têm coração! Com relação ao futuro, é preciso vigiar severamente a fronteira, repelir os clandestinos, etc. Se são exatas essas observações, segue-se que é ilusão achar que o placar de domingo teve o mérito de apontar o número de racistas existentes na França e de constatar que, no fundo, eles não são tão numerosos assim. A verdade é que a votação de domingo forneceu o número de "racistas de baixa extração, grosseiros e mal educados". Em compensação, nada disse sobre os racistas mais refinados, de boa família e de bom berço, cheirosos, com curso superior e que se expressam educadamente. Pode-se dizer que no seio da família racista há três classes: a superior, a média e a baixa classe. Cada uma delas ignora, talvez até despreze, as duas outras variações de "racistas". Contudo, se juntarmos as três, chegaremos a um número de racistas bem maior do que os 18% que foram vulgares o bastante para voltar no sórdido Le Pen. É compreensível que haja esse tipo de reação contra os imigrantes, seja por parte dos partidários de Le Pen ou das camadas sociais mais civilizadas. A presença de tantos estrangeiros no país é um problema grave que, de resto, está prestes a explodir em toda a Europa. Portanto, esse enorme fluxo de imigrantes requer uma solução. Este artigo não ignora que a presença de milhões de estrangeiros é fonte de tensão e de problemas. Claro que sim. Meu propósito aqui, na verdade, é bem simples: trazer à lembrança a existência dos "racismos" que ninguém ousa confessar e muito menos chamar pelo nome. E também lembrar que a França não se acha, com que por milagre, livre subitamente do flagelo racista.