Vitória de Chirac põe fim ao clima de histeria e tormento Com 82,5% dos votos contra 17,5%, Jacques Chirac derrotou hoje Jean-Marie Le Pen, pondo fim ao clima de histeria que tomou conta da França há quinze dias. A partir de hoje, o país é outro, livre enfim da fenomenal crise de paranóia a que sucumbiu depois da apuração dos votos do primeiro turno, e cujo resultado ? a derrota de Jospin ? não poderia ser mais absurdo. Com isso, o fascista Le Pen se classificava para a etapa seguinte, em que enfrentaria Jacques Chirac, candidato da direita. Foram quinze dias de enorme tormento para a França. O país se uniu para enfrentar o perigo fascista e sofreu terrivelmente o tempo todo. Esse perigo fascista (Le Pen), embora meramente imaginário, não impediu que a França se sentisse como se estivesse à beira do abismo. Jean-Marie Le Pen, que não tinha a menor chance de derrotar Chirac, percorreu durante esses dias uma trajetória fabulosa: de personagem grotesco, histriônico e bufão transbordante de ódio, tornou-se um homem a ponto de tomar o poder e instalar um governo tirânico. Era um palhaço que se transformava em personagem de tragédia. Sem dúvida, esse psicodrama tem sua explicação em motivos obscuros que somente a psicanálise é capaz de esclarecer. Hoje, porém, a brincadeira entre os dois oponentes chegou ao fim. Acabou a histeria e a política volta à ordem do dia. Façamos como a França: voltemos à política. O próximo encontro político se dará nas eleições para o Legislativo (em dois turnos) dentro das próximas semanas, mais exatamente no início do mês de junho. De agora em diante, duas perguntas se impõem: quem será o primeiro-ministro de direita escolhido por Chirac? E mais, como nos preparar para as eleições legislativas? Por que essas eleições são tão importantes? Porque o presidente da república só poderá indicar um primeiro-ministro que provenha de um grupo majoritário. Essa maioria será determinada pela divisão das bancadas na Câmara dos Deputados. Será que já temos hoje condições de visualizar a composição dessa futura câmara? Se as eleições refletirem pura e simplesmente a votação presidencial deste domingo, a Câmara terá uma maioria avassaladora (80%) favorável a Chirac. É claro que não é isso o que acontecerá. Na verdade, a vitória de Chirac deveu-se tanto ao apoio da esquerda quanto ao da direita. Desde os resultados do primeiro turno, a esquerda aterrorizada (com ou sem motivo) pela chegada ao poder dos fascistas de Le Pen, ordenou a todos os seus simpatizantes que votassem em Chirac. Os 80% que votaram no dia de hoje em Chirac compõem-se, portanto, de pouco mais de 50% de eleitores da direita, e um pouco menos da esquerda. De modo geral, pode-se dizer que nas eleições para o Legislativo teremos três vertentes distintas: Chirac (à direita) socialistas (à esquerda) e os partidários de Le Pen (extrema direita). Chirac entra na campanha de vento em popa. Primeiramente porque está à frente desde o primeiro turno. Depois, porque sua vitória de hoje, conquistada graças à conclamação feita em torno do seu nome galvanizará a atenção de seus partidários. Com relação aos seguidores de Le Pen, a situação deve ser de estabilidade. Os lepenistas não mostraram nenhuma variação entre o primeiro e o segundo turnos. Observa-se, portanto, que o eleitorado de Le Pen é constituído por uma massa fixa, inabalável, granítica, porém incapaz de crescer. No campo da esquerda, a situação é péssima. O golpe brutal e bem merecido que recebeu na cabeça quinze dias atrás, a saída da disputa de seu líder, Lionel Jospin, que abandonou a vida política, a mediocridade de seus líderes, a traição de sua ideologia, a insipidez de seus projetos, tudo isso teve um efeito devastador sobre a esquerda. Em compensação, a esquerda dispõe de alguns trunfos. Se seu desempenho no primeiro turno foi lamentável, isto foi conseqüência, antes de mais nada, da forma fragmentada como se apresentou contra Chirac e Le Pen: a extrema esquerda (trotskista) marcou muitos pontos, mais de 10%; os comunistas, 4%. A questão é que esses 4% fizeram falta a Jospin. Havia ainda os verdes (ecologistas), que também tiraram votos dos socialistas. Nas eleições legislativas, portanto, todas essas esquerdas deveriam se unir em uma só frente. É preciso ainda juntar a essas esquerdas uma outra que delas se separou quinze dias atrás: a esquerda de Chevènement. Se a união da esquerda prevalecer, o resultado das eleições legislativas de junho poderá restaurar o equilíbrio de forças entre a esquerda e a direita. Um primeiro esboço disso foi o que se viu nas sondagens de hoje. A esquerda conseguiria reunir pouco mais de 45% dos votos. A direita, pouco mais de 47%. O restante se dividiria aqui e ali, sobretudo no campo de Le Pen. Em número de deputados isso significaria pouco mais de 300 deputados para Chirac; pouco mais de 272 para a esquerda e, para Le Pen, um número ainda incerto, algo em torno de 4 a 20 deputados, segundo o levantamento. Portanto, o futuro primeiro-ministro de direita terá uma maioria que lhe permitirá governar. Contudo, será uma maioria apertada e fluida, e não compacta. Le Pen, portanto, não deixará de incomodar. Primeiro, porque poderá ter alguns deputados que hostilizarão o governo Chirac. E, mesmo que Le Pen não faça deputados em número suficiente para isso, poderá arbitrar no segundo turno das eleições legislativas os combates entre Chirac e os socialistas. Ou seja, poderá eleger candidatos de esquerda que se oporão a Chirac. Podemos dizer que se Le Pen foi totalmente derrotado hoje, se perdeu vergonhosamente a eleição presidencial para nossa satisfação, isto não significa que ele tenha perdido seu talento destruidor: sua maldade natural, suas mágoas, sua perversidade e sua inteligência não se privarão de fazer o máximo possível de malefícios a seu inimigo dileto, Jacques Chirac.