Vitória de Santorum em 3 prévias desafia Romney

Santorum, um conservador católico radical da Pensilvânia, conquistou 40,2% dos votos no Colorado. Romney ficou em segundo, com 34,9%. Em Minnesota, Santorum também foi o primeiro, com 44,8% dos votos, seguido do deputado federal Ron Paul, com 27,2%. Romney acabou em terceiro, com 16,9%.

No Missouri, a vitória de Santorum foi mais folgada. Com 55,2% dos votos, ele teve 19,9 pontos porcentuais de vantagem sobre Romney, que venceu as primárias de New Hampshire, da Flórida e de Nevada, politicamente mais importantes do que as prévias de terça-feira.

Sem fazer campanha nos Estados em que Santorum venceu, Gingrich ficou em terceiro no Colorado (12,8%) e em quarto no Minnesota (10,7%). No Missouri não foi classificado para a disputa. Ele venceu uma prévia até agora, na Carolina do Sul.

Ao celebrar sua vitória, Santorum disse ser o republicano mais apropriado para vencer o presidente Barack Obama nas eleições de novembro. Ignorou Gingrich e atacou Romney. "Não estou aqui pedindo para ser a alternativa conservadora a Romney. Estou aqui para ser a alternativa conservadora a Barack Obama", disse.

Com as vitórias, o ex-senador deve obter mais doações para sua campanha. Sua candidatura tem sido apoiada especialmente pelos setores mais conservadores do partido e por grupos radicais evangélicos, que são contra o aborto, os métodos contraceptivos e o casamento homossexual. Além das três prévias de terça-feira, Santorum já havia vencido o caucus de Iowa, em 3 de janeiro.

Decisão. O divisor de águas da disputa republicana é a Superterça, no dia 6. Nesse dia, haverá primárias em 11 Estados, entre os quais Massachusetts, berço político de Romney, e Georgia, terra natal de Gingrich. Antes da disputa, serão realizadas primárias no Arizona e em Michigan, dia 28, e no Estado de Washington, dia 3.

Otimista com sua permanência na disputa depois da Superterça, graças especialmente a seu favoritismo entre os evangélicos, Santorum ontem fazia campanha no Texas, onde a primária ocorrerá em 3 de abril. Ele teve três encontros com o eleitorado local, o mesmo que deu a Ron Paul dez mandatos como deputado federal. Romney trabalhava ontem suas possibilidades na Georgia e Gingrich, em Ohio.