Vitória de Zapatero pode destruir coalizão no Iraque Com a vitória de José Luiz Zapatero para o cargo de primeiro-ministro da Espanha e sua promessa de ordenar imediatamente a volta dos 1.300 soldados enviados ao Iraque, a aliança construída pelo presidente dos EUA, George W. Bush, para a guerra contra Saddam Hussein, pode sofrer um efeito cascata. A coalizão inclui, além da Espanha, Inglaterra, Itália, Austrália e Polônia. Para o professor de História Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Francisco Carlos Teixeira, ouvido no Jornal das Dez, da Globo News, o impacto maior dos atentados de Madri está ocorrendo na Itália - um país que tem um fluxo de turismo imenso, o que complica a adoção de medidas de segurança. "É um país que não está preparado para uma estrutura de segurança muito dura, e o primeiro-ministro italiano, Berlusconi, não só apoiou os Estados Unidos como deu uma série de declarações muito infelizes sobre a superioridade ocidental sobre o mundo islâmico", disse Teixeira. A eleição nos EUA Sobre o efeito dos atentados de Madri na eleição presidencial de novembro próximo nos Estados Unidos, o professor lembrou que há duas questões a serem observadas. A primeira delas, favorável a Bush, seria a comprovação dos perigos que o país está correndo em relação à Al-Qaeda. A outra, teria um efeito contrário. "Pode-se perguntar, e a oposição (democrata) vai fazer isso, o que Bush estava fazendo nos últimos dois anos e meio que não conseguiu até agora impedir minimamente essa rede terrorista, essa organização de terceirização do terror, que é a Al-Qaeda, de continuar agindo e batendo forte no Ocidente?"