Vitória na Câmara foi inacreditável, diz Trump sobre lei que substitui o Obamacare 

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que está confiante de que o Senado aprovará o projeto de reforma no sistema de saúde do país. O comentário foi feito no jardim da Casa Branca, após a Câmara dos Deputados ter aprovado a proposta, que prevê a revogação e a substituição da Lei de Cuidado Acessível, conhecido como Obamacare.

Trump afirmou que a vitória na Câmara foi "inacreditável", sendo esta a primeira de seu governo na Casa. O republicano disse que os EUA sofreram muito com o Obamacare e, agora, os representantes de seu partido estão ajudando o país em relação aos cuidados com saúde.

"Não tenho dúvidas de que esse nosso projeto revoga e substitui o Obamacare", disse o presidente, que ressaltou que, agora, seu governo irá investir na reforma tributária na Câmara. Segundo ele, o projeto de seu governo é o maior corte de impostos da história dos EUA.

O projeto republicano para a área da saúde foi votado nesta tarde, sendo aprovado com 217 votos a favor e 213 contrários. Apesar de maioria na Casa, 20 republicanos votaram contra o projeto. O texto, agora, segue para o Senado, onde deve enfrentar ainda mais desafios para sua aprovação. / AP