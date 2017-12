Vitória no Iraque garante segurança dos EUA, diz Bush O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse nesta sábado que o futuro da região e a segurança dos Estados Unidos dependem de uma vitória no Iraque. Em sua mensagem radiofônica à nação, Bush se mostrou satisfeito pelo fato de a Comissão Independente que o recomendou uma nova estratégia no Iraque não tenha sugerido uma rápida saída das tropas americanas, como pedem alguns democratas e vários setores. Bush reiterou que analisará minuciosamente as 79 recomendações do relatório apresentado pelo Grupo de Estudo sobre o Iraque na quinta-feira, que reconhece a "grave" situação iraquiana e indica que, simultaneamente à mudança de estratégia, deve haver a redução da participação em combate dos militares dos EUA. Atualmente, Washington mantém no Iraque cerca de 150.000 militares que realizam várias tarefas, incluindo patrulhas que entram em combate com os insurgentes. Bush disse que fica feliz com o fato de a comissão liderada pelo ex-secretário de Estado James Baker e pelo ex-legislador democrata Lee Hamilton concordar que uma pronta retirada dos efetivos americanos levaria ao caos e a uma tragédia humanitária no Iraque. O presidente americano reiterou que manterá contatos sobre a situação com os líderes iraquianos e dos países aliados, à margem das reuniões que realiza em Washington com dirigentes políticos e seus principais assessores de segurança, para analisar uma nova estratégia.