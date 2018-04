Vitória tripla de Santorum surpreende Romney nos EUA

MINNEAPOLIS - O pré-candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Rick Santorum, venceu na terça-feira as eleições primárias do partido em três Estados, surpreendendo o favorito Mitt Romney.

As vitórias de Santorum em Minnesota, Missouri e Colorado evidenciam as dificuldades que Romney está enfrentando para conseguir se conectar com o segmento mais conservador do Partido Republicano.

A derrota em Minnesota era prevista pelos seus assessores. No entanto, acreditava-se que Romney venceria facilmente o pleito no Colorado. Há quatro anos, nas prévias realizadas para as eleições presidenciais anteriores, Romney havia obtido 60% dos votos no Colorado. No entanto, desde então o Estado teria se tornado mais conservador, segundo analistas políticos.

Campanha intensa

Santorum disse, em seu discurso após o anúncio dos resultados, que o seu triunfo é uma homenagem a "todos que estão construindo o movimento conservador neste país", e que ele se vê não como um contraponto a Romney, mas sim como uma alternativa ao presidente Barack Obama.

Em Minnesota, com 88% das urnas já apuradas, Santorum conquistou 45% dos votos. O parlamentar Ron Paul, do Texas, ficou em segundo lugar, com 27%, e Romney, em terceiro, com 17%.

No pleito de Missouri, todos os votos já foram apurados. Santorum ficou com 55,2%, muito na frente de Romney (25,3%) e Paul (12,2%).

No Colorado, Santorum obteve 40,2% dos votos, e Romney, 35%. Newt Gingrich, que havia vencido as primárias na Carolina do Sul, praticamente não fez campanha nos três Estados.

Já Santorum fez campanha intensa nos três Estados, voltando suas atenções para eleitores evangélicos e do Tea Party, movimento que prega a redução do papel do governo na economia.

Romney ainda tentou, em um esforço de última hora, fazer um apelo ao eleitor mais conservador de Minnesota e do Colorado ao manifestar suas posições contra o aborto e casamentos gays.

O repórter da BBC em Washington Adam Brookes afirma que a tripla vitória de Santorum injetará entusiasmo e recursos na sua campanha, e também reforça o seu argumento de que ele é a principal força conservadora do partido. O pré-candidato já havia vencido o pleito em Iowa, por uma pequena margem.

Gingrich, que estava em Ohio na terça-feira, disse à CNN que "a grande história hoje à noite é que será muito difícil para a grande imprensa de elite retratar o governador Romney como o vencedor inevitável depois do que aconteceu hoje".

No entanto, analistas ainda veem a campanha de Romney como favorita no longo prazo, por possuir mais dinheiro e organização. A estratégia de Gingrich, segundo os analistas, é tentar administrar derrotas ao longo de fevereiro, para voltar com força em março, quando haverá primárias em diversos Estados no sul do país, onde ele teria chances maiores.

O assessor de Romney, Rich Beeson, minimizou a derrota do republicano. "Mitt Romney não vai vencer todas as disputas. John McCain [que venceu as primárias republicanas da eleição passada] perdeu em 19 Estados em 2008, e nós esperamos que nossos rivais conquistem algumas poucas vitórias também." Até agora, Romney conquistou vitórias importantes em New Hampshire, Florida e Nevada.

