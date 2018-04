Viúva de Allende morre aos 94 anos Hortensia Bussi, viúva do ex-presidente chileno Salvador Allende, morreu ontem em sua casa em Santiago aos 94 anos, de causas naturais, informaram seus parentes. Segundo as fontes, Hortensia estava em companhia das filhas Carmen Paz e a deputada socialista Isabel Allende. Após a morte de Allende, no golpe militar de 11 de setembro de 1973, Hortensia exilou-se no México por 17 anos, de onde respaldou a luta pela volta da democracia ao Chile. Ela será velada no Congresso Nacional e enterrada amanhã, no Cemitério Geral, ao lado do marido.