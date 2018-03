Viúva de Arafat pede mediação da paz entre Fatah e Hamas

Suha, a viúva de Yasser Arafat, pediu ao líder líbio, Muammar Kadafi, que atue como intermediário entre as facções palestinas do Hamas e Fatah, informou nesta sexta-feira, 15, a agência de imprensa Jana da Líbia. Kadafi é "o único líder árabe que pode ser ouvido por todos os palestinos", afirmou Suha Arafat, na quinta-feira, 14, à noite, numa conferência em Trípoli. O conflito na Faixa de Gaza levou o presidente palestino, Mahmoud Abbas, a declarar o estado de emergência e dissolver o Governo de união nacional. A onda de violência envolve intensos embates dos grupos rivais Fatah e Hamas. A viúva do histórico líder palestino está na Líbia para participar de atos em memória de seu marido, que morreu em Paris, em 2004.