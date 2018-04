Viúva dos ataques de 11/9 está entre vítimas de acidente Beverly Eckert, viúva de uma das vítimas dos ataques de 11 de setembro de 2001, está entre os 50 mortos do acidente do Bombardier Dash 8, afirmaram ontem seus parentes. O marido de Beverly, Sean Rooney, morreu no World Trade Center após dois aviões comandados por terroristas da Al-Qaeda chocarem-se contra as Torres Gêmeas. Desde então, ela tornou-se uma importante ativista de um grupo que dá assistência aos que foram afetados pelos ataques, além de promover políticas de reforma e prevenção de atentados. Beverly viajava para Buffalo para comemorar o aniversário de 58 anos que o marido completaria se ainda estivesse vivo.