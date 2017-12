Viúva recebe registros médicos de Arafat na França A viúva do líder palestino Yasser Arafat,Suha Arafat, recebeu na tarde de ontem os registros médicos de seu marido do hospital onde ele morreu, na França. Segundo um dos advogados de Suha, Jean-Marie Burguburu, ela vai analisar o conteúdo dos documentos e então decidir se devem ser tornados públicos. A causa da morte de Yasser Arafat não foi divulgada à imprensa até agora, e há rumores de que ele possa ter sido envenenado. Após retirar os documentos, Suha Arafat teria viajado de Paris para a capital da Tunísia, Túnis. Antes, as autoridades francesas haviam dito que seria um sobrinho de Arafat, Nasser Al-Kidwa, quem receberia os registros hospitalares. A lei francesa prevê que os registros médicos só podem ser entregues à família do falecido. Arafat morreu no dia 11 de novembro na França, para onde foi levado após passar mal em Ramallah, na Cisjordânia. BBC BRASIL.com - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização escrita da BBC BRASIL.com.