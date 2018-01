Viúva vive no Queen Elizabeth há 19 meses Ela sente falta do seu jardim e noites de karaokê não são realmente sua diversão favorita, mas a vida tem suas compensações para Beatrice Muller, a ocupante da cabina 4.068 no convés 4 do navio de cruzeiro Queen Elizabeth 2. Pelos convenções sociais, uma viúva de 82 anos de New Jersey, provavelmente estaria vivendo num lar para idosos, mas Beatrice desdenha de tal ortodoxia. "Pagaria quase a mesma coisa para morar em uma casa de repouso, o que não seria tão divertido como aqui", disse Beatrice, que, na terça-feira, estava na ilha de Maiorca, no Mar Mediterrâneo, parada obrigatória da viagem de ida e volta do cruzeiro que parte da Inglaterra, passa pela França, Portugal e Espanha. Ela paga à Cunard Line, empresa proprietária do navio, US$ 4.818,00 por mês, com refeições incluídas. Já um alojamento numa das melhores casas de idosos da Flórida custaria cerca de US$ 3.300,00 ao mês, embora a taxa de admissão possa chegar a US$ 375.000,00. Há 19 meses, Beatrice tem visto o mundo - ou ao menos o Atlântico, o Pacífico, o Mediterrâneo, o Mar do Sul da China, os canais de Panamá e Suez e os fiordes da Noruega - da sua cabina de 3 metros quadrados. Ela e o marido, Robert Muller, puseram o pé pela primeira vez no Queen Elizabeth em 95. Gostaram tanto do cruzeiro que, a partir daí, voltaram todos os anos. Em 99, Muller morreu, aos 85 anos. Suas cinzas foram jogadas ao mar, em Bombaim. O casal planejara passar o ano passado inteiro no mar mas, com a morte de Muller, a viúva decidiu ir mais além: vendeu duas de suas três casas e alguns bens para pagar a viagem. "Pretendo permanecer no navio até ficar entediada ou morrer e não creio que nenhuma dessas coisas vá acontecer tão cedo."