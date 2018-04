Viva Rio tem dificuldade para enviar doações ao Haiti O Viva Rio, ONG carioca que mantém há seis anos o projeto "Honra e respeito por Bel Air", em Porto Príncipe, no Haiti, conseguiu arrecadar R$ 110 mil em três dias para as vítimas do terremoto. No entanto, ainda não sabe quando as doações vão chegar ao país.