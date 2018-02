Vivendi tem alta de 123% no lucro do terceiro trimestre A companhia francesa Vivendi informou na sexta-feira que teve lucro líquido de 839 milhões de euros no terceiro trimestre, uma alta de 123% na comparação com o mesmo período do ano passado. Entretanto, o resultado foi impulsionado por recursos extraordinárias obtidos com a venda de ativos. A receita caiu 0,9% no período, para 2,41 bilhões de euros.