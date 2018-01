Vizinho de terroristas de San Bernardino é acusado de conspiração

WASHINGTON - Enrique Márquez, o vizinho que comprou os dois rifles usados no atentado de San Bernardino, na Califórnia, foi acusado formalmente na quinta-feira, 17, de conspiração para fornecer apoio material a terroristas, informou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos em comunicado. Márquez, de 24 anos, foi detido pelo FBI por sua relação com o ataque que deixou 14 mortos em 2 de dezembro, e foi acusado de fraude migratória e compra ilegal de armas.

Amigo do americano Syed Farook e de sua mulher, a paquistanesa Tashfeen Malik, autores do massacre de San Bernardino, Márquez é acusado de conspiração por seu papel no planejamento de dois ataques em solo americano em 2011 e 2012, ambos não realizados.

"Embora esses planos não tenham ido adiante, a conduta criminal de Márquez afetou profundamente o condado de San Bernardino, o sul da Califórnia e os Estados Unidos, já que as armas compradas por ele foram usadas para matar 14 pessoas inocentes e ferir muitas outras", disse em comunicado a promotora do distrito central da Califórnia, Eileen M. Decker.

Márquez também foi acusado de fraude migratória por realizar um casamento de conveniência com uma parente de Farook, obtendo assim o visto permanente para os Estados Unidos em troca de um pagamento de US$ 200 por mês.

A denúncia sustenta que Márquez comprou dois rifles usados no massacre. Além disso, ele teria adquirido material explosivo que foi usado para elaborar uma bomba caseira encontrada no centro para incapacitados de San Bernardino, alvo do ataque.

O jovem latino comprou os dois rifles de assalto para Farook, com a intenção de que eles não ficassem registrados em seu nome, assim como o material explosivo.

Depoimentos. Os investigadores não acharam evidências de que Márquez tenha participado do ataque de San Bernardino ou que tivesse conhecimento prévio do atentado realizado pelos vizinhos.

De acordo com a denúncia contra ele, cujos detalhes foram divulgados nesta sexta-feira, 18, pela imprensa americana, Márquez está cooperando com a investigação e revelando detalhes sobre sua relação com os autores do ataque.

Entre outras coisas, foi divulgada a transcrição de uma ligação dele para o serviço de emergência (911) da polícia americana pouco depois de perceber que as armas usadas por Farook e Tashfeen tinham sido compradas por ele.

"(Meu vizinho) cometeu o ataque de San Bernardino. Ele era o atirador. O filho da p*** usou as minhas armas no ataque", afirmou Márquez para um atendente da polícia que parecia não acreditar nas informações relatada pelo agora acusado. / EFE e WPOST

Veja a íntegra do documento com as informações reveladas por Márquez ao FBI (em inglês):