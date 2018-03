Vizinho que salvou mulheres em Cleveland já cumpriu pena nos EUA

LOS ANGELES - Charles Ramsey, 43 anos, o vizinho que ajudou a libertar as três mulheres de Cleveland após dez anos sequestradas, já foi preso e cumpriu pena por furto, em 1993, e por violência doméstica, em 2003. A vítima, sua ex-mulher, disse que atualmente se dá bem com Ramsey e elogiou sua atitude.

Mitchell Yelsky, que foi advogado de Ramsey no processo de 2003, disse se lembrar dele como "um grande cara para quem trabalhar". "Agora ele é o herói de Cleveland e o herói dessas mulheres e da criança, então, por qualquer coisa que ele tenha feito no passado, ele está redimido, por essas ações heroicas da segunda-feira."

Ramsey é vizinho da casa onde estavam as mulheres e ouviu os gritos de socorro de Amanda Berry. Ele a ajudou a fugir da casa na noite de segunda-feira. Ele também ficou ao telefone com os serviços de emergência, em ações que a polícia considerou como cruciais para resgatar duas outras mulheres e uma criança do cativeiro. Ramsey deverá receber uma recompensa financeira das autoridades.

O lavador de pratos se tornou uma celebridade na internet após as entrevistas concedidas na segunda-feira. Um vídeo com sua fala transformada em música já foi visto mais de 400 mil vezes no YouTube.

Na mesma entrevista, Ramsey contou que estava comendo um hambúrguer do McDonald's quando escutou os gritos de Berry. Isso levou a rede de lanchonetes a mandar uma mensagem ao homem pelo Twitter na terça-feira. "É assim que se faz, Charles Ramsey, estaremos em contato".

Herói. Em entrevistas a ABC e CNN, Ramsey disse que não se considera um herói. À CNN, ele contou estar "tendo dificuldades para dormir" por saber que é vizinho de Ariel Castro, o ex-motorista de ônibus escolar que foi indiciado pelo sequestro e estupro das mulheres durante os dez anos de cativeiro. "Olha, até ontem, a única coisa que me tirava o sono era a falta de dinheiro."

Mas o caso provoca ciumeira. Outro vizinho, Angel Cordero, disse em entrevistas televisivas que foi ele, não Ramsey, o primeiro a chegar à porta do cativeiro depois de escutar os gritos de Berry. "Puxei a porta, mas ela estava fechada com uma corrente, então tentei abrir a porta, mas não consegui, aí tive de dar alguns chutes", contou ele à CNN em espanhol. / REUTERS